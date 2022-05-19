Бухарест, , 12:56 — REGNUM Общее количество переселенцев с Украины, подписавших трудовые договора с работодателями в Румынии, составило 2,7 тыс. человек. Об этом 19 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как отмечено в заявлении министерства труда Румынии, соответствующие цифры растут практически ежедневно.

«Этому способствует благоприятная правовая база, по которой работодатели могут нанимать подобную эту категорию работников без особых ограничений», — говорится в документе.

В то же время эксперты подчёркивают относительно низкий процент украинских беженцев, желающих трудиться в стране на законных условиях.

«В нашу страну въехало в общей сложности 900 тыс. украинцев, большинство из них попросту не желают работать», — заявила глава крупной бухарестской рекрутинговой компании Ралука Пырву.