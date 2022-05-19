Анкара, 19 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. От отношений с Россией и поставок российского природного газа не может отказаться Турция, для которой это является стратегическим вопросом. Об этом 19 мая заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с молодежью, выступление политика опубликовано на его странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Как отметил турецкий лидер, у Анкары есть связи и с Россией, и с Украиной. При этом он уточнил, что российско-турецкий проект АЭС «Аккую» будет закончен в 2023 году и для Турции он является очень серьезным источником энергии.

«Мы получаем 50% потребляемого нами газа из России. Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свою позицию по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии, в случае выполнения последними ряда условий, готовы пересмотреть власти Турции.