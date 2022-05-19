Минск, 19 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Белорусский гражданин надругался над государственным флагом своей страны, когда находился в США. Следственный комитет Белоруссии возбудил против него уголовное дело, сообщает 19 мая пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Отмечается, что 28-летний мужчина испортил государственный флаг Белоруссии, размещённый в США на аллее флагов государств мира. Сначала он облил белорусский флаг краской, затем вывесил под ним табличку с надписью Country aggressor и разместил на том же месте полотнище бело-красно-белого флага белорусской оппозиции.

«Белорус, находясь в США, надругался над государственным флагом Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Свои действия подозреваемый записал на видео и опубликовал в интернете. Против него возбудили уголовное дело о надругательстве над государственным флагом. Видеозапись приобщена к материалам уголовного дела.

Оппозиционеру может грозить до трёх лет лишения свободы. В 2020 году этого человека уже привлекали к ответственности за нарушения, связанные с митингами.

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