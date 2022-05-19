Сеул, , 12:54 — REGNUM Представители Южной Кореи, США и Японии проводят консультации о возможности проведения трехсторонних переговоров министров обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что встреча министра обороны Ли Чон Сопа с коллегой из США Ллойдом Остином и коллегой из Японии Нобуо Киси состоится в рамках «Диалога Шангри-Ла», который пройдет в Сингапуре с 10 по 12 июня.

Известно, что последняя очная трехсторонняя встреча министров проводилась в ноябре 2019 года.

Предполагается, что в рамках мероприятия главы оборонных ведомств Южной Кореи и США проведут двусторонние переговоры. В настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры.