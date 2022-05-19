Сеул, 19 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи, США и Японии проводят консультации о возможности проведения трехсторонних переговоров министров обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что встреча министра обороны Ли Чон Сопа с коллегой из США Ллойдом Остином и коллегой из Японии Нобуо Киси состоится в рамках «Диалога Шангри-Ла», который пройдет в Сингапуре с 10 по 12 июня.

Известно, что последняя очная трехсторонняя встреча министров проводилась в ноябре 2019 года.

Предполагается, что в рамках мероприятия главы оборонных ведомств Южной Кореи и США проведут двусторонние переговоры. В настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры.