Донецк, 19 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских вооружённых формирований город Горловка. Об этом 19 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве рассказали, что атака зафиксирована в 12:05. С украинских позиций в населённом пункте Новгородское обстреляна Горловка. Всего выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.