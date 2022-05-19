Уфа, 19 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Несколько улиц перекроют в Уфе в связи с проведением Всероссийского полумарафона. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Василий Иванов ИА REGNUM Старт забега

Сообщается, что с 12:00 часов 21 мая до 20:00 часов 22 мая будет перекрыта ул. Заки Валиди, на участке от пересечения с ул. Мажита Гафури до ул. Генерал-губернатора Перовского.

С 9:00 часов до 17:00 часов 22 мая закроют для движения транспорта участки ул. Советской, Гафури, Ленина, Пушкина, Достоевского, Коммунистической, Мустая Карима, Карла Маркса, Кирова, Крупской.

Отмечается, что с 8:00 часов 20 мая до полуночи 21 мая закроют парковку около Конгресс-холла «Торатау».

Сообщается, что на время действия ограничений на этих участках будет изменена схема движения маршрутов общественного транспорта.