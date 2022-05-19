Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM В теплоэнергетическом предприятии Петербурга ГУП «ТЭК СПб» заявили, что те факты, которые в ходе проверок обнаружила контрольно-счётная палата (КСП) Санкт-Петербурга, нарушениями не являются. Предприятие настаивает на обоснованности всех своих расходов и тарифа на тепловую энергию для потребителей. Об этом 19 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

ГУП «ТЭК СПб» Gptek.spb.ru

В организации отметили, что все заявленные расходы утверждает комитет по тарифам правительства Санкт-Петербурга, а также он определяет экономически-обоснованные расходы и включает в тариф предприятия. По итогам года комитет оценивает обоснованность фактических расходов, что учитывается в следующем периоде регулирования. В пресс-службе ГУП подчеркнули, что если комитет фиксирует необоснованные траты, то они исключаются из тарифа следующего периода.

«При этом все расходы ТЭКа направлены строго на обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей города и осуществляются в соответствии с планом, согласованным исполнительным органом государственной власти в лице Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга», — сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

Предприятие согласовало с КСП план мероприятий по результатам отчёта аудиторного ведомства ГУП «ТЭК» выполнило его уже на 90%. Информацию об исполнении направили в уполномоченные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по результатам проверок контрольно-счётной палаты в работе ГУП «ТЭК СПб» выявили нарушения на сумму почти в 11,5 млрд рублей. По данным КСП, расходы предприятия повлияли на повышение тарифов, но уже были изменены в сторону уменьшения.

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