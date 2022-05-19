Магнитогорск, Челябинская область, 19 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Полицейские Магнитогорска Челябинской области поймали мошенника, похитившего у местной жительницы более 3,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Потерпевшая пояснила стражам порядка, что познакомилась с гражданином на одном сайте. Он предложил даме вложить деньги для получения прибыли. Под подозрение попал 34-летний местный житель, ранее не судимый.

После совершения преступления он уехал из города. Теперь подозреваемый заключён под стражу.