Бухарест, , 12:51 — REGNUM В Румынии сразу 34 врача и фармацевта, обвиняемые в мошенничестве и подлоге, были полностью оправданы спустя 10 лет после начала первого судебного заседания по их делу. Об этом 19 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Суд succo

Согласно официальной информации, Апелляционный суд Бухареста окончательно признал невиновными указанных лиц в подделке медицинских рецептов и присвоении средств из Национальной страховой кассы на общую сумму в 1,6 млн леев ($340 тыс.). Кроме того, по ряду пунктов обвинение было снято «в связи с истечением срока давности».

Напомним, суд над указанными медиками начался в 2012-м году. По данным прокуратуры, врачи назначали лечение несуществующим пациентам, а затем отправляли рецепты фармацевтам, которые подделывали подписи бенефициаров.

Оправданные медики в настоящее время отказываются от каких-либо комментариев на эту тему.