Краснодар, 19 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в ковид-стационары попал 41 человек, данные опубликованы 19 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 18 мая, сообщалось о госпитализации 36 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтвердилось 107 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как сутками ранее сообщалось 125 заразившихся.

На 19 мая в Краснодаре положительный результат тестирования на коронавирус получили 46 жителей, в Новороссийске и Крымском районе — по шесть человек», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на территории края официально подтвердили 260 004 случая заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровел 248 381 житель, скончались 10 902 человека.

В ковид-стационарах лечение проходят 318 человек, дома лечатся 1 635 пациентов. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 16 пациентов, на ЭКМО — один человек.