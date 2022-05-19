Манагуа , , 12:49 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега подчеркнул усилия своего правительства по обеспечению экономического развития страны после роста цен на продукты, фиксируемого на международном рынке. Об этом пишет Prensa Latina.

Даниэль Ортега Bolsadenoticias.com.ni

Он упомянул о корректировках различных программ, инициированных исполнительной властью для обеспечения экономической стабильности.

В этой связи Ортега напомнил о бюджете страны, который является «прекрасным», но должен быть скорректирован с учетом текущих обстоятельств, а ресурсы должны быть сконцентрированы там, где они будут наиболее эффективны.

«Первое, что мы сделали и будем делать, — это гарантировать, что тарифы на топливо и все тарифы, связанные с энергетикой, не будут повышены», — сказал Ортега.

Говоря о росте цен на топливо, он отметил, что в других странах региона цены на топливо растут, однако, по его словам, это не может быть аргументом, и подтвердил усилия правительства по гарантированию субсидий на топливо, которые составляют около четырех миллионов долларов в неделю.