Манагуа , 19 мая 2022, 12:49 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега подчеркнул усилия своего правительства по обеспечению экономического развития страны после роста цен на продукты, фиксируемого на международном рынке. Об этом пишет Prensa Latina.
Он упомянул о корректировках различных программ, инициированных исполнительной властью для обеспечения экономической стабильности.
В этой связи Ортега напомнил о бюджете страны, который является «прекрасным», но должен быть скорректирован с учетом текущих обстоятельств, а ресурсы должны быть сконцентрированы там, где они будут наиболее эффективны.
«Первое, что мы сделали и будем делать, — это гарантировать, что тарифы на топливо и все тарифы, связанные с энергетикой, не будут повышены», — сказал Ортега.
Говоря о росте цен на топливо, он отметил, что в других странах региона цены на топливо растут, однако, по его словам, это не может быть аргументом, и подтвердил усилия правительства по гарантированию субсидий на топливо, которые составляют около четырех миллионов долларов в неделю.