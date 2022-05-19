Москва, , 12:49 — REGNUM В настоящее время Россия может пожинать плоды эффективных решений прошлых лет. Об этом 19 мая заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Когда я ещё работал в Минфине в 2016 году, мы формулировали бюджетное правило. Зачем оно в 2017 году внедрялось? Что оно позволило нам сделать? Оно позволило нам в текущей непростой ситуации быстро стабилизировать валютный курс. И второе — мы имеем возможность сейчас совершать дополнительные бюджетные расходы для поддержки экономики. Ровно для этого бюджетное правило и задумывалось», — заявил Орешкин.