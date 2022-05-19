Москва, 19 мая 2022, 12:49 — REGNUM В настоящее время Россия может пожинать плоды эффективных решений прошлых лет. Об этом 19 мая заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».
«Когда я ещё работал в Минфине в 2016 году, мы формулировали бюджетное правило. Зачем оно в 2017 году внедрялось? Что оно позволило нам сделать? Оно позволило нам в текущей непростой ситуации быстро стабилизировать валютный курс. И второе — мы имеем возможность сейчас совершать дополнительные бюджетные расходы для поддержки экономики. Ровно для этого бюджетное правило и задумывалось», — заявил Орешкин.