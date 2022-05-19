Кемерово, 19 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области вынесен приговор 28-летнему местному жителю, которого обвиняли в лишении свободы малолетнего сына сожительницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

ИА REGNUM Ребенок

По данным следствия, мужчина удерживал в комнате 9-летнего мальчика, запретив ему выходить из дома без разрешения. После очередного наказания ребёнок сбежал из-под «стражи» и сутки не возвращался домой, после чего его мать обратилась в полицию.

«В ходе поисковых мероприятий сотрудники правоохранительных органов нашли ребенка, однако мальчик сказал, что не хочет возвращаться домой и жить с родителями, пояснив почему. Ребенок был помещен в социальное учреждение, материалы переданы в следственные органы», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый в ходе расследования признал свою вину. По итогам слушаний мужчина признан виновным и приговорён к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Мать мальчика привлечена к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.