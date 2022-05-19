Казань, 19 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В столице Татарии с 19 по 21 мая будет организовано световое шоу. Мероприятие приурочили к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает мэрия.

Иван Шилов ИА REGNUM Казанский Кремль

Жители города и гости увидят представление с 20:00 до 01:00 (мск). Экраном для видеопроекции станут стены Казанского Кремля от Тайницкой до Спасской башни. Уточняется, что в основу шоу вошли символы и основные принципы традиционного ислама, присущего татарскому народу.

В городе Болгаре, где пройдут основные праздничные мероприятия, световое шоу запланировано 20 и 21 мая с 20:00 до 01:00 (мск).

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией планируют провести 50 сессий, 12 дипломатических миссий с привлечением 250 представителей СМИ и 300 волонтеров.

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