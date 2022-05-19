Москва, , 12:46 — REGNUM Пять сотрудников посольства Португалии в России будут отправлены на родину. Об этом 19 мая заявили в Министерстве иностранных дел России.

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«Пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены persona nоn grata», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что о таком решении была проинформирована посол Португалии в Москве Мадалена Фишер. С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португалии об объявлении десяти сотрудников российского загранучреждения в Португалии персонами нон грата.

В министерстве подчеркнули, что такой недружественный шаг негативно отразится на российско-португальских отношениях.

Теперь дипломатам надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты.

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Ранее Россия объявила о высылке из страны дипломатов ряда стран Евросоюза, в частности Италии и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле МИД Португалии заявил, что десять сотрудников посольства России в Лиссабоне объявлены персонами нон грата.

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