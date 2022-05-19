Лондон, 19 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии» включены в британский санкционный список. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте парламента Великобритании.

Fedor Leukhin Самолет «Уральских авиалинии»

Указано, что три названные авиакомпании «получают выгоду от российского правительства и оказывают ему поддержку». Отмечено также, что их деятельность относится к сектору, который имеет «стратегическое значение».

Включение в санкционный список предполагает заморозку активов компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Великобритания запретила экспортировать в Россию технологии и товары, которые могут быть использованы против Украины.

Читайте также: Великобритания ввела новые санкции на экспорт товаров в Россию