Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Руководство концерна Nissan, который ранее сообщил о приостановке работы в России, пока не приняло решения о годовом простое своего завода в Санкт-Петербурге. Это следует из официального письма директора петербургского предприятия, вице-президента ООО «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» Евгения Шевелева, которое сотрудники завода получили накануне, сообщает 19 мая издание «Фонтанка».

Завод Nissan в Петербурге Nissan-europe.com

Как сообщало ранее ИА REGNUM, японский автопроизводитель Nissan приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года, вскоре после того как РФ начала специальную военную операцию на Украине. В конце марта была остановлена работа завода в Санкт-Петербурге из-за отсутствия комплектующих, трудовой коллектив отправлен в простой. А в середине мая стало известно, что руководство Nissan не ожидает возобновления своей деятельности в России до марта 2023 года.

По словам топ-менеджера Шевелева, годовой простой «не единственный возможный сценарий развития событий».

«От себя хочу добавить, что пока у компании нет определенности, решения принимаются в моменте, чтобы балансировать между нехваткой комплектующих и множеством внешних факторов», — пояснил он.

Евгений Шевелев отметил, что компания взяла на себя перед правительством РФ обязательства по сохранению рабочих мест, а во время простоя сотрудники завода получают две трети зарплаты.

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