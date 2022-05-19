Москва, 19 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Пять сотрудников посольства Португалии в Москве объявлены персонами нон грата. Об этом 19 мая сообщает МИД России.

Culture.ru Здание МИД России

В министерстве рассказали, что пять сотрудников посольства Португалии объявлены персонами нон грата. Решение о высылке принято в качестве ответной меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из России решили выслать часть представителей дипмиссий Франции, Швеции и Италии.