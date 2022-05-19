Москва, , 12:42 — REGNUM Личный состав вооруженных сил Украины пал духом. Об этом 19 мая заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Спецоперация на Донбассе ИА REGNUM

По его словам, моральное состояние сказывается и на том, насколько ожесточенно украинские оккупанты могут вести боевые действия.

«Контактного боя не вывозят — значит моральный уровень среди украинских бойцов нулевой. У них нет боевого слаживания, которое наблюдалось у противника в начале спецоперации. Они полагаются только на артиллерию, но и с этим у них есть проблемы. Но артиллерия пока не вся добита, так что задатки сопротивления они еще сохраняют», — сказал Авидзба.

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