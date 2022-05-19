Тюмень, , 12:41 — REGNUM Жителя Тюмени за пропаганду экстремизма арестовали на 14 суток. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что 16 мая, находясь на набережной реки Тура возле «Конторы пароходства», Владимир Ф. под собственное музыкальное сопровождение выкрикивал лозунги запрещённых организаций УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор»(организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, мужчина выложил видеоролик о своем «концерте» в интернет.

«В судебном заседании Владимир Ф. с правонарушением согласился, заверил, что впредь такого не повторится», — сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени признал Владимира Ф. виновным в публичных действиях, направленных на пропаганду националистических организаций и подвергнул административному наказанию в виде ареста на 14 суток.

Тюменец арестован за пропаганду нацистских организаций

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, вооруженные формирования украинских нацистов повсеместно делают из больниц, жилых зданий, церквей, детских и школьных учреждений и важных гражданских объектов укрытия для живой силы и боевые позиции для тяжёлого вооружения.

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