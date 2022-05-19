Посёлок городского типа Красная Поляна, Краснодарский край, 19 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Туриста из Челябинской области спасли сотрудники отряда «Кубань-Спас» в районе Красной Поляны в Краснодарском крае 18 мая, сообщается в телеграмм-канале «Кубань-Спаса».

Иван Шилов ИА REGNUM Горы

Турист потерялся в районе хребта Ачишхо вечером 18 мая — он сошёл в сторону с тропы, ведущей к Хмелевским озерам и заблудился.

На помощь туристу направились спасатели Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» совместно с сотрудниками ЮРПСО МЧС России. На автомобиле повышенной проходимости специалисты добрались до Хмелевских озер и выдвинулись к месту нахождения туриста по полученным от него координатам.

Мужчину обнаружили на труднодоступном горно-лесистом склоне и вывели в безопасное место.

Как уточняется, медицинская помощь туристу не потребовалась.