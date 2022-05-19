Бейрут, , 12:45 — REGNUM Лидер ливанской партии «Хезболла» Хассан Насралла заявил журналистам, что ряд иностранных государств вмешивались в ход избирательной компании в парламент страны. Об этом 19 мая сообщает Al-Manar со ссылкой на заявление Насраллы.

Хасан Насралла Moqawama.org

По его словам, дипломаты из США и Саудовской Аравии проявляли высокую активность, продвигая «своих» кандидатов на посты в парламенте Ливана.

«Мы слышим ложь о том, что Иран оказывал давление на выборы. Однако пока мы были свидетелями того, как в выборы вмешивалось американское посольство. А посол Саудовской Аравии был самым активным «участником» избирательного процесса. Вы когда-нибудь видели, чтобы иранский посол или иной сотрудник иранского посольства вмешивался в ливанские выборы?» , — заявил Насралла.