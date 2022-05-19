Москва, , 12:40 — REGNUM Россия обладает высокой макроэкономической стабильностью. Об этом 19 мая заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Состояние российской экономики начала этого года — это результат системных действий властей с 2014 года. Очень устойчивая и растущая экономика», — заявил Орешкин.

«Мы быстро преодолели последствия пандемийного экономического кризиса. Я считаю, что действия российских властей в этом направлении были одними из самых успешных в мире. Мы вошли в 2022 год с рекордно низкой безработицей, с экономическим ростом довольно уверенным — как я говорил, это 3,5% к уровню прошлого года», — указал он.