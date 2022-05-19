Москва, 19 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Россия обладает высокой макроэкономической стабильностью. Об этом 19 мая заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Состояние российской экономики начала этого года — это результат системных действий властей с 2014 года. Очень устойчивая и растущая экономика», — заявил Орешкин.

«Мы быстро преодолели последствия пандемийного экономического кризиса. Я считаю, что действия российских властей в этом направлении были одними из самых успешных в мире. Мы вошли в 2022 год с рекордно низкой безработицей, с экономическим ростом довольно уверенным — как я говорил, это 3,5% к уровню прошлого года», — указал он.