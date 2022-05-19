Улан-Удэ, 19 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Таможенники в Бурятии пресекли нелегальный вывоз в Китай 19 тыс. кубометров древесины на 230 млн рублей. Организатор контрабандного канала арестован и помещён в следственный изолятор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной таможни.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с древесиной

Как установили таможенники вместе с сотрудниками ФСБ, пиломатериалы сосны и лиственницы планировала вывезти за границу местная компания.

«Не имея возможности легально вывезти лес, приобретённый преступным путем, компания заключила фиктивные договоры, подтверждающие происхождение пиломатериалов, с другой фирмой», — отметили в ведомстве.

Контрабандисты планировали вывезти лес через разные пункты пропуска в Бурятии, Забайкалье и на Алтае в 179 контейнерах. На границе были задержаны контейнеры с 7 тыс. кубометров древесины, ещё 12 тыс. кубометров найдены в местах складирования. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.