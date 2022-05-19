Владикавказ, , 12:39 — REGNUM Улица Ленина в столице Северной Осетии сохранит свое название. Переименовывать её в улицу имени Героя Советского Союза Каурбека Тогузова власти отказались. Решение было принято единогласно в ходе заседания топонимической комиссии города Владикавказа 18 мая под председательством Русланбека Икаева, сообщили в пресс-службе администрации города.

Богдан Виллевальде. Вид Владикавказа. 1860

Инициативу о новом названии для улицы Ленина внес руководитель общественной организации «Ныфс» Валерий Газзаев, который высказался за название одной из главных улиц города в честь проживавшего на ней Героя Советского Союза Каурбека Тогузова.

«Комиссия сочла некорректным обсуждение вопроса о переименовании улицы Ленина. <…> Исчерпывающий ответ заявителю содержится в положении о топонимической комиссии. Называть именами людей, которые внесли весомый вклад в жизнь Владикавказа, мы можем только новые улицы города», — считает заместитель главы города Зита Салбиева.

Напомним, улица Ленина получила свое название в 1925 году, ранее она называлась Дворянской улицей.