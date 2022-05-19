Красноярск, , 12:38 — REGNUM В Красноярском крае принят закон о государственной помощи людям, лишившимся жилья из-за масштабных пожаров, возникших 7 мая 2022 года. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, депутаты краевого Заксобрания поддержали его единогласно.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство края подготовило документ в кратчайшие сроки, а депутаты рассмотрели его за три дня. Законопроект стал единственным вопросом на сессии регионального парламента 19 мая.

«Этот проект закона — реакция на чрезвычайную ситуацию, экстренная мера, которую с нетерпением ждут более 1700 пострадавших жителей в территориях. Это полностью инициатива края, новое расходное обязательство, которое оценивается почти 3 млрд рублей», — подчеркнул заместитель председателя правительства региона Сергей Козупица.

Он добавил, что решение было оперативно принято на региональном уровне, без запросов средств от Федерации, так как в данном случае нужно решать проблему как можно скорее.

По закону, на помощь могут претендовать граждане, пострадавшие из-за пожаров 7 мая 2022 года. Это собственники, потерявшие жильё, владельцы дома по договору соцнайма и те, кто прописан в доме, но собственником не являлся.

Предусмотрено три варианта оказания помощи: соцвыплата на приобретение жилого помещения, строительство жилья для погорельцев или единовременная денежная выплата в связи с утратой жилья. Нормы строительства — 42 кв. м для одиноко проживающих и на семью из двух человек, 54 кв. м для семьи из трёх человек, и по 18 кв. м на каждого члена семьи из четырёх и более человек. При принятии решения будет учитываться индивидуальная ситуация каждого заявителя.

Заявления и документы от граждан принимают органы власти на местах.

Депутат Заксобрания Алексей Кулеш («Единая Россия») напомнил, что в Красноярском крае существует резервный фонд правительства, предназначенный для решения проблем, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

«В данном случае, когда за один день сгорело более 500 домов и около 1700 граждан потеряли имущество, нужен был дополнительный инструмент оказания помощи. И мы все вместе этот инструмент создали», — отметил он.

Кулеш добавил, что фактическое решение проблем погорельцев с жильём начнется, как только будут готовы списки на местах и варианты проектов домов: «Получить жильё люди должны до осени».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в результате масштабных пожаров 7 мая сгорели и пострадали 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.

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