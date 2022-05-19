Тбилиси, , 12:37 — REGNUM Прибывший в Тбилиси советник госсекретаря США Дерек Шолле провёл встречу с лидерами местных неправительственных организаций (НПО). Об этом 19 мая сообщил журналистам председатель Ассоциации молодых юристов Ники Сомонишвили.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У Дерека Шолле был особый интерес и вопросы о клане, стоящем у власти в судебной системе», — сказал общественник.

Он добавил, что американский политик интересовался также тем, оказывают ли какие-либо группы в стране «российское влияние» на процессы.

Стоит отметить, что лидеры оппозиции Грузии обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в «пророссийскости». Поводом для этого являет то, что основатель партии Бидзина Иванишвили одно время был гражданином РФ. При этом некоторые оппозиционеры ранее также имели российское гражданство.