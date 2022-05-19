Берлин, , 12:37 — REGNUM Договоренности о лишении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера ряда его привилегий достигли партии правящей в бундестаге коалиции. Об этом 19 мая сообщает DW.

Герхард Шредер Henning Schlottmann

Отмечается, что члены бюджетного комитета бундестага, представляющие партии правящей в ФРГ коалиции Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрикке объявили, что обеспечение экс-канцлеров страны «в будущем больше не будет полагаться по статусу».

Также они пояснили, что в данный момент Шредер не выполняет никаких обязанностей как бывший глава федеральных правительств ФРГ, а потому нет оснований для предоставления ему сотрудников и офиса. В то же время, уточняется, что экс-канцлеру сохранят пенсию и охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая стало известно, что законодательные акты, которые необходимы для того, чтобы лишить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера его привилегий, собираются принять на нынешней неделе партии, входящие в состав правящей в ФРГ коалиции.

Отметим, в последнее время в адрес Герхарда Шредера в ФРГ идет много критики из-за его связей с РФ и работой в российских компаниях.