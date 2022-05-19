Анкара, 19 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Турция проинформировала страны Североатлантического альянса относительно вопроса возможного вступления Швеции и Финляндии. Об этом 19 мая сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Эрдоган рассказал, что Турция проинформировала членов НАТО, что скажет «нет» членству Швеции и Финляндии. Ранее турецкий лидер уже высказывался по поводов планов по расширению альянса.

Напомним, Швеция и Финляндия подали официальные заявки на вступление в военный блок.