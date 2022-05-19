Вашингтон, 19 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Опасность, которую сотрудники Агентства национальной безопасности хотят обсудить со своим директором, не связана ни с террористами, ни с врагами. На этот раз это нечто более домашнее: расизм и культурное непонимание в рамках крупнейшей разведывательной службы Америки, сообщает 19 мая Associated Press.

Takver Остановите расизм!

После убийства афроамериканца Джорджа Флойда попытки преодолеть расовое неравенство продолжаются и за закрытыми дверями в офисах американских спецслужб. Общедоступные данные и интервью с отставными сотрудниками показывают, что шпионские агентства до сих пор не выполнили давних обязательств по усилению расового разнообразия, которое, как заявляет их руководство, является необходимым для национальной безопасности.

Расовые меньшинства по-прежнему недостаточно представлены в разведывательных службах и имеют меньше шансов на карьерных рост. Офицеры в отставке, с которыми поговорили журналисты Associated Press, поведали о явной и скрытой предвзятости. Например, тех, для кого английский язык — не родной, при приеме на работу порой критикуют за акцент, а, по мнению некоторых, небелых сотрудников часто направляют работать в страны или регионы на основе их этнической принадлежности.

Стефани Ла Рю, назначенная надзирать за разнообразием в разведывательных агентствах, наняла несколько аналитиков и планирует выпускать ежегодные отчеты о разнообразии для каждой службы. Она признает, что еще остается преодолеть стойкие предубеждения руководства и публики о том, что цели разнообразия подрывают компетентность служб или приводят к снижению стандартов. По ее словам, нелепо думать, будто «мы жертвуем профессионализмом ради разнообразия» или как-то «ставим под угрозу национальную безопасность для достижения наших целей в области разнообразия».