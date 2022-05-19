Джакарта, 19 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что только около 11% населения страны имеют доступ к безопасной питьевой воде, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

«В Индонезии доступ к питьевой воде обеспечен более чем 90% населения, но доступ к безопасной питьевой воде имеют только около 11% населения», — заявил вице-президент страны.

На глобальном уровне Маруф Амин отметил, что два миллиарда человек на земле не имеют доступа к безопасной питьевой воде.

По словам вице-президента санитария и безопасная питьевая вода являются предпосылками для обеспечения перехода к зеленой и экологически чистой экономике.

«Твердая приверженность руководства страны будет способствовать мобилизации необходимых ресурсов», — подчеркнул Мааруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, главное управление полиции Индонезии намерено найти виновных в распространении угрозы взрыва у посольства Белоруссии в Джакарте.

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