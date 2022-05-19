Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростовской области продолжается кампания по вакцинации против птичьего гриппа. Так, с начала 2022 года специалисты привили 453 тыс. особей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской ветеринарии 19 мая.

Окрашенное изображение в просвечивающем электронном микроскопе вируса птичего гриппа

Наряду с вакцинацией на Дону проводят мониторинг эпизоотической обстановки. С января по апрель в Ростовской областной исследовали на высокопатогенный грипп птиц около 23 тыс. биоматериалов. Ситуация остаётся благополучной.

Ветеринары отмечают, что иммунитет после прививки сохраняется в течение одного года. Однако важно также соблюдать требования по содержанию птицы, в том числе на птицефабриках, работающих в режиме закрытого типа.