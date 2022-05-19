Уфа, 19 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. 612 призывников находится в розыске в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Текущее состояние призывной кампании «Весна — 2022» в Уфе и ее проблемные вопросы обсуждались на совещании межведомственной рабочей группы по организации призыва граждан на военную службу.

«В настоящее время в розыске в целом по городу находится 612 человек. На медицинское обследование направлено 742 человека, из них 286 человек (39%) не завершили обследование», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что план призыва по городу выполнен на 22%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более шести тысяч человек в Уфе подлежат призыву весной 2022 года.