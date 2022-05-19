варшава, , 12:32 — REGNUM Польша готова защищать Швецию и Финляндию от нападений до их вступления в Североатлантический альянс. Такое заявление 19 мая в ходе выступления на конференции Strategic Ark в Варшаве сделал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я бы хотел ясно заявить, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в процессе их вступления в НАТО, Польша придёт им на помощь», — подчеркнул глава республики.

Премьер-министр считает вступление Финляндии и Швеции в НАТО « существенным сигналом усиления безопасности в Европе и серьёзным поражением» России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к альянсу.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что США будут сотрудничать с Финляндией и Швецией, помогая отслеживать любые потенциальные угрозы данным странам, пока рассматривается вопрос об их вступлении в НАТО. При этом глава министерства обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что его ведомство не получало от американской стороны каких-либо письменных гарантий по безопасности на период, в который будет рассматриваться заявка страны на вступление в альянс.

Читайте также: В минобороны Швеции не получали от США письменных гарантий по безопасности

Вместе с тем чиновник отметил, что Стокгольму были даны «некоторые обещания», касающиеся прежде всего авиационной и кибербезопасности. Он отметил, что США показывают готовность к защите суверенитета Швеции.

Ранее по теме: Байден: США обеспечат безопасность Финляндии и Швеции до вступления в НАТО