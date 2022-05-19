Москва, 19 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Московской области с начала реализации президентского проекта «Социальная газификация» газифицировано 1,5 тысячи населенных пунктов, сообщили в пресс-службе министерства энергетики региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

Всего в Подмосковье построено 932 км газопроводов. «Голубое» топливо начало поступать в дома 47 тыс. 533 жителей региона.

С начал 2022 года по президентской программе газ поступил в 387 населенных пунктов. За четыре месяца специалисты построили 262 км газопроводов, к которым подключили 4 214 жилых домов.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин заявил, что Московская область — самый газифицированный субъект РФ. В регионе более 41 тыс. газифицированных многоквартирных домов и 716 тыс. газифицированных объектов индивидуального жилищного строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области по президентскому проекту «Мособлгаз» газифицировал ещё 27 населённых пунктов.

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