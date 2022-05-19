Петропавловск-Камчатский, , 12:30 — REGNUM На Камчатке сразу на троих пенсионеров завели уголовное дело. Им предъявили обвинение в совершении преступления против правосудия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в краевом СУ СКР.

Суд Kakprosto.ru

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Пенсионеры являлись свидетелями по уголовному делу в отношении их знакомого, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему с применением оружия. Все вместе на стадии следствия и в суде они пытались выгородить своего товарища и утверждали, что пострадавший с оружием в руках стоял напротив обвиняемого, провоцировал его, высказывая угрозы.

Однако собранные следствием доказательства опровергали эту версию, а полностью разрушили её экспертные исследования, которые установили, что выстрел был произведен в спину.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Перми стал фигурантом уголовного дела о даче ложных показаний.