Сеул, 19 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи активизирует взаимодействие с властями Японии и представителями наблюдательного органа ООН по ядерной безопасности в связи с запланированным Токио сбросом загрязненной воды с АЭС «Фукусима». О б этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

18 мая Управление по ядерному регулированию Японии предварительно одобрило план Tokyo Electric Power по сбросу воды с АЭС в начале 2023 года. Окончательное решение будет опубликовано после 30-дневного общественного обсуждения.

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В МИД Южной Кореи заявили, что Сеул по-прежнему привержен усилиям Японии по безопасному сбросу загрязненной воды в соответствии с «международными законами и стандартами», основанными на «объективной и научной точках зрения».

Напомним, в апреле 2021 года власти Японии объявили о плане по сбросу радиоактивной воды в море в 2023 году.