Вашингтон, 19 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден готовится к турне по странам Дальнего Востока, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

24 мая американский президент прибудет в регион, где у него запланировано посещение Японии и Южной Кореи. Байден встретится с новым президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, а также с японским премьером Фумио Кисидой.

Кроме того, в ходе турне запланированы мероприятия в рамках четырёхстороннего альянса QUAD, в который входят США, Австралия, Япония и Индия.