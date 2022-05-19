Иркутск, , 12:28 — REGNUM ГУ МВД по Иркутской области 19 мая известило о вынесении приговора в отношении иркутского застройщика, от рук которого пострадали 20 граждан: мужчина приговорён к шести годам колонии.

22-05-19 16.12.25 МВД

По данным следствия и суда, с 2014 по 2017 годы фигурант заключил договоры с 20 гражданами об инвестировании их средств в строительство трёхэтажного многоквартирного дома в посёлке Новой Лисихе Иркутского района и получил от них более 18 миллионов рублей. Однако объект не достроил.

Следствие установило, что часть полученных денег он потратил на личные нужды. Более того, он начал строительство на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, на котором возведение многоквартирного дома запрещено. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года изменились правила принятия решения о восстановлении прав пострадавших граждан. Теперь завершение строительства возможно, если готовность объекта не ниже 80%.

Читайте также: В Приангарье готовят к сдаче дом-долгострой