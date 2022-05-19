Москва, 19 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В торговых центрах российской столицы начали закрывать кинотеатры. Об этом 19 мая сообщает издание «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Уточняется, что самая крупная в России сеть кинотеатров «Синема Парк / Формула Кино» уже отказалась от двух кинозалов в Москве.

При этом в указанной сети кинотеатров изданию рассказали, что компания начала закрывать свои залы из-за снижения выручки и добавили, что такое решение является крайним шагом, на который идут, когда площадка становится убыточной для всей сети.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно, что документальные картины про музыкантов XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой) и Charli XCX (Шарлотта Эмма Эйтчисон) покажут в Москве в рамках Beat Film Festival 2022.