Нальчик, 19 мая 2022, 12:23 — REGNUM Члены отделения Общероссийского народного фронта Северной Осетии и Кабардино-Балкарии организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших от военных действий. Они передали военным службам для отправки в Донецк продукты питания и питьевую воду, а также предметы первой необходимости, сообщили в пресс-службе отделения ОНФ.
Как отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Кабардино-Балкарии Евгений Бакаев, жители Кабардино-Балкарии вместе с другими регионами России «в трудный час подставили плечо поддержки людям Донбасса».
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