Нальчик, , 12:23 — REGNUM Члены отделения Общероссийского народного фронта Северной Осетии и Кабардино-Балкарии организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших от военных действий. Они передали военным службам для отправки в Донецк продукты питания и питьевую воду, а также предметы первой необходимости, сообщили в пресс-службе отделения ОНФ.

Гуманитарная помощь из КБР и РСО-Алания onf.ru

«Крупы, консервы, макаронные изделия и сладости, аккуратно уложенные в коробки руками активистов Народного фронта из Кабардино-Балкарии, пополнили гуманитарный груз, собранный общественниками в Северной Осетии. <…> Гуманитарный груз общественники передали в военную часть, расположенную в поселке Спутник. В ближайшее время помощь будет доставлена в ДНР», — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Кабардино-Балкарии Евгений Бакаев, жители Кабардино-Балкарии вместе с другими регионами России «в трудный час подставили плечо поддержки людям Донбасса».

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