Казань, , 12:24 — REGNUM Акционерное общество «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций», обратившись в арбитраж Татарии, требует признать банкротом ООО «Лаишевский питомник» из села Сокуры, которое занимается выращиванием семечковых и косточковых культур. Заявление судом еще к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Picserver.org

Иск подан в суд 18 мая 2022 года. Сумма заявленного долга составляет 1 645 029,56 рубля.

Напомним, ранее по инициативе Агентства по страхованию вкладов банкротом признали оставшийся без лицензии в 2021 году «ТЭМБР-Банк».