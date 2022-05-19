Кишинёв, 19 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Дмитрий Робу направил запрос в парламент республики с требованием снять иммунитет с двух депутатов оппозиционной партии «Шор»: Марины Таубер и Илана Шора. Об этом 19 мая сообщил на заседании спикер парламента Игорь Гросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«От Генпрокуратуры поступило четыре запроса. Запрашивается снятие депутатской неприкосновенности с депутата Марины Таубер и депутата Илана Шора, для задержания и проведения обысков», — сказал Гросу.

Он сообщил, что оппозиционеров обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. Обращение рассмотрят в парламентской юридической комиссии, а после заключения вынесут на голосование.

Напомним, партия президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» летом 2021 года получила большинство в парламенте. После этого депутаты добились отстранения от должности генпрокурора Александра Стояногло. Когда генпрокуратуру возглавил Робу, в ведомстве начали возбуждать уголовные дела в отношении оппозиционных политиков.