Берлин, , 12:21 — REGNUM При стрельбе в школе на севере Германии получил ранения один человек, одного из злоумышленников задержали немецкие правоохранители. Об этом 19 мая сообщает таблоид Bild.

Стрельба ru.torange.biz

Уточняется, что в настоящее время получивший ранения доставлен в больницу, полиция разыскивает второго злоумышленника, сбежавшего с места преступления.

Пи этом, по данным портал Nord24, одна из учащихся школы услышала выстрелы и вызвала полицию, а другие школьники забаррикадировались в классах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате стрельбы, вспыхнувшей неподалёку от кампуса Темплского университета в городе Филадельфии (штат Пенсильвания, США), ранения получили не менее пяти человек.