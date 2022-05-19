Дзержинский район, Калужская область, 19 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Прокуратура Дзержинского района Калужской области утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего мужчины и его 38-летней супруги. Семейная пара обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере. Одновременно мужчина также обвиняется в неоднократном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом 19 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Установлено, что в мае 2021 года обвиняемые ехали на автомобиле для реализации наркотического средства на территории Дзержинского района, где были остановлены сотрудниками ДПС. В ходе проверки у мужчины были установлены признаки опьянения, он был отстранен от управления автомобилем, отказался от медицинского освидетельствования, проследовал в помещение отдела полиции для составления административных материалов. Сотрудники полиции также выявили факт сбыта наркотика в значительном размере женщиной одному из потребителей, при её личном досмотре в автомобиле было изъято несколько свертков наркотика массой более 12 грамм — в крупном размере. За день до указанных событий, обвиняемый был остановлен на автомобиле с признаками опьянения на одной из улиц Калуги сотрудниками ДПС, отстранен от управления транспортным средством, после чего отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция статей, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.