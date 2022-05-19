Борисоглебский, Ярославская область, 19 мая 2022, 12:20 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев посетил с рабочим визитом Борисоглебский район. Об этом сообщает правительство области.
Это последняя территория, где глава региона ещё не был с момента своего назначения. Михаил Евраев отметил перспективы развития туризма в Борисоглебском, через который многие туристы едут из Ростова в Углич.
В рамках поездки Михаил Евраев оценил ход благоустройства и дорожного строительства, посетил центральную районную больницу. Учреждению здравоохранения выделено без малого 44 млн рублей на выполнение капремонта помещений в рамках программы модернизации первичного звена. Здесь будут обновлены кабинеты в основной поликлинике, приведены в порядок ФАПы в деревнях Юркино, Селищи, Козино, Сигорь и селе Неверково, отремонтирована врачебная амбулатория в селе Вощажниково.
Глава региона поручил подать заявку на приобретение оборудования в департамент здравоохранения и фармации.
В ходе рабочей поездки, глава региона побывал на строительство школы в селе Вощажниково. Новое здание будет рассчитано на 240 учащихся с первого по одиннадцатый класс.
Как подчеркнул глава региона, все программы будут выполнены.
В Борисоглебском районе Михаил Евраев также познакомился с деятельностью «Агрофирмы «Земледелец», которая является дочерней компанией холдинга «АгриВолга». В завершении поездки глава области встретился с активом района в Доме культуры поселка Красный Октябрь.
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