Борисоглебский, Ярославская область, , 12:20 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев посетил с рабочим визитом Борисоглебский район. Об этом сообщает правительство области.

Михаил Евраев в Борисоглебской ЦРБ Yarregion.ru

Это последняя территория, где глава региона ещё не был с момента своего назначения. Михаил Евраев отметил перспективы развития туризма в Борисоглебском, через который многие туристы едут из Ростова в Углич.

В рамках поездки Михаил Евраев оценил ход благоустройства и дорожного строительства, посетил центральную районную больницу. Учреждению здравоохранения выделено без малого 44 млн рублей на выполнение капремонта помещений в рамках программы модернизации первичного звена. Здесь будут обновлены кабинеты в основной поликлинике, приведены в порядок ФАПы в деревнях Юркино, Селищи, Козино, Сигорь и селе Неверково, отремонтирована врачебная амбулатория в селе Вощажниково.

«В этом году на поликлинику направим 10 млн рублей. Сделаем ремонт кровли и косметический ремонт — поменяем окна и двери. Ремонтные работы продолжим. В 2023 и 2024 годах нам предоставлено еще 20 млн рублей по программе модернизации. По оборудованию в прошлом году получили колоноскоп, аппарат для исследования функций внешнего дыхания, а в следующем ждем аппарат УЗИ, нынешнему более 10 лет. Ну, и рассчитываем рентген-аппарат заменить на современный», — рассказал главный врач ЦРБ Роман Насыров.

Глава региона поручил подать заявку на приобретение оборудования в департамент здравоохранения и фармации.

«И, конечно, задача — провести ремонты качественно и в срок, не допустить сбоев», — отметил Михаил Евраев.

В ходе рабочей поездки, глава региона побывал на строительство школы в селе Вощажниково. Новое здание будет рассчитано на 240 учащихся с первого по одиннадцатый класс.

«Построить здесь новую школы просили жители. Старая основана в 1868 году. И не может сегодня вместить всех учеников. Кроме того, в действующей школе нет возможности организовать дополнительные занятия. Нет типового спортивного зала, дети не могут полноценно заниматься физкультурой, — сказал Михаил Евраев. — Мы планируем завершить строительство в конце этого года. Это важный социальный объект для Борисоглебского района. И это больше, чем школа. Это большой центр развития детей».

Как подчеркнул глава региона, все программы будут выполнены.

«Строительство новых, современных школ — это решения для людей, — подчеркнул Михаил Евраев. — Во главе угла — вопрос контроля: за качеством и за сроками. Прошу муниципальные власти строго следить за процессом, конечно, курировать объект будет рабочая группа «Губернаторского контроля».

В Борисоглебском районе Михаил Евраев также познакомился с деятельностью «Агрофирмы «Земледелец», которая является дочерней компанией холдинга «АгриВолга». В завершении поездки глава области встретился с активом района в Доме культуры поселка Красный Октябрь.

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