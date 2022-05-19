Скопье, 19 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1314 образцов выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 — повторные. Также в стране зарегистрировали 88 случаев выздоровления. Об этом 18 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Флаг Республики Македония

По последним данным, за трое суток в стране зарегистрировали две смерти от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 311 038 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9293, 301 202 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 543. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.