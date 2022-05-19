Вильнюс, 19 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Североатлантический альянс проводит в странах Прибалтики серию военных учений. В ближайшее время в Литве должны начаться учения «Железный волк». В них планируется участие 3 тыс. военных и 100 единиц техники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В настоящее время проходят учения в Латвии и Эстонии. В Hedgehog («Ёж») в Эстонии принимают участие самолёты стран НАТО. Учения начались 16 мая, а завершатся 3 июня.

В Латвии учения с силами Североатлантического альянса завершатся 27 мая.